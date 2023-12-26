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26 декабря, 11:15

Политика

Создатель сериала Mr. Freeman Мунтян и политик Гудков объявлены в розыск

Фото: ТАСС/RBC/Владислав Шатило (Павел Мунтян включен в реестр иноагентов РФ)

МВД России объявило в розыск создателя сериала Mr. Freeman Павла Мунтяна (включен в реестр иноагентов РФ) и политика Дмитрия Гудкова (включен в реестр иноагентов РФ). Это следует из базы розыска ведомства.

На них завели уголовное дело по статье о распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

Ранее сообщалось, что Мунтян стал фигурантом уголовного дела по статье о публичном распространении ложных сообщений о Вооруженных силах России по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. По данным правоохранителей, это связано с публикацией в телеграм-канале, размещенной в апреле прошлого года, фейковой информации о событиях в украинской Буче.

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