Дело возбуждено после частичного обрушения дома в Волгоградской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту частичного обрушения многоквартирного дома после хлопка газа в Петровом Вале Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

Уточняется, что все произошло примерно в 15:00 в жилом доме, расположенном на улице Ленина в Камышинском районе. Предварительной причиной ЧП названа разгерметизация бытового газа, взрывная волна которого частично разрушила межквартирные перекрытия.

Как уточнили в СК, в момент самого хлопка в квартире жильцы отсутствовали. Однако пострадавшими оказались соседи, которые открыли помещение запасным ключом, что и спровоцировало резкий выброс газа.

Сейчас на месте работают следователи, которые проводят необходимые экспертизы и устанавливают причины случившегося. Ход расследования контролирует руководство областного управления СК.

Кроме того, проверку инициировала прокуратура, добавили в телеграм-канале регионального ведомства. В настоящее время работу на месте координирует заместитель Камышинского городского прокурора Николай Ларионов.

"По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – заключили в пресс-службе.

В администрации Волгоградской области ранее сообщали, что в результате ЧП с газовым оборудованием пострадали четыре человека – трое взрослых и ребенок. Как уточняли в МЧС, из дома удалось эвакуировать 48 человек, а еще один пострадавший был спасен из-под завалов здания. Площадь обрушения составила 90 квадратных метров.

