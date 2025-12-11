Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 декабря, 16:35

Происшествия

Дело возбуждено после частичного обрушения дома в Волгоградской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено по факту частичного обрушения многоквартирного дома после хлопка газа в Петровом Вале Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета России по региону.

Уточняется, что все произошло примерно в 15:00 в жилом доме, расположенном на улице Ленина в Камышинском районе. Предварительной причиной ЧП названа разгерметизация бытового газа, взрывная волна которого частично разрушила межквартирные перекрытия.

Как уточнили в СК, в момент самого хлопка в квартире жильцы отсутствовали. Однако пострадавшими оказались соседи, которые открыли помещение запасным ключом, что и спровоцировало резкий выброс газа.

Сейчас на месте работают следователи, которые проводят необходимые экспертизы и устанавливают причины случившегося. Ход расследования контролирует руководство областного управления СК.

Кроме того, проверку инициировала прокуратура, добавили в телеграм-канале регионального ведомства. В настоящее время работу на месте координирует заместитель Камышинского городского прокурора Николай Ларионов.

"По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", – заключили в пресс-службе.

В администрации Волгоградской области ранее сообщали, что в результате ЧП с газовым оборудованием пострадали четыре человека – трое взрослых и ребенок. Как уточняли в МЧС, из дома удалось эвакуировать 48 человек, а еще один пострадавший был спасен из-под завалов здания. Площадь обрушения составила 90 квадратных метров.

Ранее ЧП с газовым баллоном произошло в доме на востоке Москвы. Взрыв был зафиксирован в двухкомнатной квартире на 4-м этаже жилого дома на Фортунатовской улице. В результате оказалось нарушено остекление балкона. Установление всех обстоятельств под контроль взяла Измайловская межрайонная прокуратура.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Почему спрос на домашние кофемашины резко вырос?

Основным драйвером роста стали недорогие устройства стоимостью до 5 000 рублей

Причиной роста популярности малой бытовой техники сыграл тренд на приготовление кофе дома

Читать
закрыть

Во сколько обойдется украшение квартиры перед Новым годом?

На онлайн-платформах появились частные объявления с предложениями украсить квартиры

За подбор игрушек, распутывание гирлянд и их развешивание декораторы просят 3–10 тысяч рублей

Читать
закрыть

Какие главные астрономические явления ждать в первой половине зимы?

Пик одного из самых красивых и мощных метеорных потоков придется на ночь с 13 на 14 декабря

21 декабря наступает зимнее солнцестояние – самый короткий день и самая длинная ночь в году

Читать
закрыть

Каких диких животных можно увидеть в столице зимой?

Жители Москвы могут увидеть на природных территориях города лис

Есть шанс заметить в черте города лосей, которых можно считать местными обитателями

Читать
закрыть

Почему каждому стоит танцевать танго?

Танго – это отличный способ самовыражения

Во время исполнения танца задействованы почти все группы мышц

Читать
закрыть

Как выбрать натуральную ель на Новый год?

Живую ель не стоит покупать задолго до Нового года – это поможет избежать наценок

При выборе нужно ориентироваться на официальные базары и проверять законность спила

Читать
закрыть

Нужен ли в России запрет на использование детьми соцсетей?

Использование соцсетей более двух часов в день может негативно повлиять на психику ребенка

Дети в соцсетях больше всех уязвимы перед злоумышленниками

Читать
закрыть

Нужно ли усиливать господдержку при аренде жилья в РФ?

Эксперты уверены: меру сложно реализовать в условиях дефицита бюджета

Введение таких мер может создать почву для злоупотреблений

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика