Новости

Новости

11 декабря, 15:58

Происшествия

Четыре человека пострадали при ЧП с газом в Волгоградской области

Фото: телеграм-канал SHOT

Четыре человека пострадали при ЧП с газовым оборудованием в одном из домов в городе Петров Вал Волгоградской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

"Есть четверо пострадавших – трое взрослых и один ребенок. Им оказывается вся необходимая помощь – все доставляются в медучреждения города Камышина", – говорится в сообщении.

Все произошло на улице Ленина. Здание частично обрушилось. По предварительным данным, причиной ЧП стали нарушения при эксплуатации газового оборудования.

"На месте сейчас <...> работают оперативные службы. Стоит также отметить, что возгорания нет", – добавили в администрации.

Общая площадь обрушения достигла 90 квадратных метров, уточнили в пресс-службе МЧС России, передает ТАСС. Всего из дома удалось эвакуировать 48 человек, а еще один пострадавший спасен из-под завалов здания.

"Разбор завалов и поиск пострадавших продолжаются", – уточнили в пресс-службе ведомства, добавив, что ведется работа по развертыванию пункта временного размещения для граждан.

Ранее в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области произошел взрыв бытового газа. Из-за этого пострадали пять человек – трое госпитализированы, двоим оказана помощь на месте. После ЧП возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг.

Ребенок и трое взрослых пострадали при взрыве в многоэтажке Волгоградской области

