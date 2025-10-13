Режим ЧС введен в Алчевске ЛНР после взрыва в жилом доме

Фото: телеграм-канал "Следком ЛНР"

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР) после взрыва и пожара в многоквартирном жилом доме. Об этом заявила глава городского округа Светлана Гребенькова после заседания комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.

Все необходимые городские службы перешли на усиленный режим работы. Для разбора обрушений в жилом доме привлечена специальная техника.

Пожар вспыхнул в многоэтажном жилом доме на улице Гмыри в Алчевске в ночь на 13 октября. В результате погибли два человека, остальных жильцов эвакуировали в пункты временного размещения.

Позже выяснилось, что причиной пожара стал взрыв. В доме частично обрушились квартиры на 8-м и 9-м этажах, чердачное перекрытие и кровля дома.