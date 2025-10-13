Пожар произошел в жилом доме в Алчевске после взрыва

Фото: телеграм-канал "ГУ МЧС России по ЛНР"

Пожар, вспыхнувший в жилом доме в Алчевске Луганской Народной Республики (ЛНР), произошел вследствие взрыва. Об этом сообщила глава городского округа Светлана Гребенькова.

Причины взрыва в данный момент выясняются. Здание отключили от энерго- и ресурсоснабжения. Специалисты провели эвакуацию жильцов, 10 из них направили в пункты временного размещения, остальные решили остановиться у родственников.

"Оперативные службы республики и сотрудники администрации продолжают работать на месте происшествия, чтобы своевременно реагировать и оказывать помощь жителям дома. Мною оперативно созвана комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций", – добавила Гребенькова.

О возгорании в многоэтажном жилом доме на улице Гмыри в Алчевске стало известно в ночь на 13 октября. Огонь вспыхнул в квартире на 7-м этаже, в результате частично обрушились квартиры на 8-м и 9-м этажах, чердачное перекрытие и кровля дома.

Во время пожара погибли два человека, специалисты устанавливают их личные данные. К тушению огня привлечены 20 специалистов и 5 единиц спецтехники МЧС.