01 октября, 08:50Происшествия
Пожар техногенного характера произошел на территории НПЗ в Ярославской области
Фото: телеграм-канал "Свободный Ярославль"
Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ярославской области, заявил губернатор региона Михаил Евраев.
"Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано", – уточнил в своем телеграм-канале губернатор.
По его словам, атак БПЛА не зафиксировано, а возгорание носит техногенный характер. При этом спецслужбы уже работают над ликвидацией пожара.
Ранее загорелся лесопильный цех исправительной колонии № 1 в Соликамске Пермского края. На момент возникновения возгорания производительные работы в цехе не велись.
На место случившегося прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения и сотрудники МЧС. Позже пожар ликвидировали. В результате обошлось без пострадавших.