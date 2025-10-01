Пожар техногенного характера произошел на территории НПЗ в Ярославской области

Фото: телеграм-канал "Свободный Ярославль"

Пожар произошел на территории нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ярославской области, заявил губернатор региона Михаил Евраев.

"Жители были обеспокоены, что это мог быть результат вражеской атаки беспилотников. Но произошедшее с этим никак не связано", – уточнил в своем телеграм-канале губернатор.

По его словам, атак БПЛА не зафиксировано, а возгорание носит техногенный характер. При этом спецслужбы уже работают над ликвидацией пожара.

Ранее загорелся лесопильный цех исправительной колонии № 1 в Соликамске Пермского края. На момент возникновения возгорания производительные работы в цехе не велись.

На место случившегося прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения и сотрудники МЧС. Позже пожар ликвидировали. В результате обошлось без пострадавших.

