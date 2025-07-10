Пожар произошел в цехе исправительной колонии в Соликамске

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Пожар произошел в лесопильном цехе исправительной колонии № 1 (ИК-1) в Соликамске Пермского края. В результате обошлось без пострадавших, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление ФСИН.

По данным ведомства, на момент возникновения возгорания производительные работы в цехе не велись. На место случившегося прибыла ведомственная пожарная охрана учреждения и сотрудники МЧС РФ, а также руководство и сотрудники ГУФСИН по Пермскому краю.

В настоящее время пожар уже потушен.

Ранее пожар вспыхнул на складе и в офисном здании в Ростове-на-Дону. Сначала огонь охватил 2,2 тысячи квадратных метров. Затем площадь пожара увеличилась до 9,1 тысячи "квадратов", позднее – до 15 тысяч.

По данным МЧС, пламя быстро распространялось из-за высокой пожарной нагрузки внутри зданий. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Полностью потушить пожар удалось только на следующий день. Для ликвидации возгорания было задействовано более 130 сотрудников МЧС и 44 единицы спецтехники, в том числе два вертолета Ми-8.

