Площадь пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до 15 тыс "квадратов"

Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"

Площадь пожара в складском помещении и офисном здании в Ростове-на-Дону увеличилась до 15 тысяч квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России.

Ведомство уточнило, что к тушению подключились два вертолета Ми-8 Южного аварийно-спасательного центра (АСЦ) МЧС.

Пожар на улице Орской в Ростове-на-Дону вспыхнул 8 июля. Изначально огонь развернулся на площади 2,2 тысячи "квадратов". Затем возгорание распространилось на 9,1 тысячи квадратных метров.

Как указали специалисты МЧС, пламя быстро распространяется из-за высокой пожарной нагрузки внутри складов. В тушении участвуют свыше 130 специалистов и 44 единицы техники. Предварительно, никто не погиб и не пострадал.