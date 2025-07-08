08 июля, 17:41Происшествия
Площадь пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до 15 тыс "квадратов"
Фото: телеграм-канал "МЧС Ростовской области"
Площадь пожара в складском помещении и офисном здании в Ростове-на-Дону увеличилась до 15 тысяч квадратных метров, передает пресс-служба МЧС России.
Ведомство уточнило, что к тушению подключились два вертолета Ми-8 Южного аварийно-спасательного центра (АСЦ) МЧС.
Пожар на улице Орской в Ростове-на-Дону вспыхнул 8 июля. Изначально огонь развернулся на площади 2,2 тысячи "квадратов". Затем возгорание распространилось на 9,1 тысячи квадратных метров.
Как указали специалисты МЧС, пламя быстро распространяется из-за высокой пожарной нагрузки внутри складов. В тушении участвуют свыше 130 специалистов и 44 единицы техники. Предварительно, никто не погиб и не пострадал.
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