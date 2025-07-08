00:31Происшествия
Крупный пожар возник на складке в Екатеринбурге
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Четырехэтажное здание склада загорелось на улице Монтажников в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Свердловской области.
Площадь пожара составила 3500 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать огонь. Частично обрушилась кровля здания.
К ликвидации возгорания привлечены свыше 70 сотрудников МЧС и 30 единиц спецтехники. Дополнительно были задействованы два пожарных поезда.
Ранее возгорание с частичным обрушением произошло в многоквартирном доме в Саратовской области. В результате происшествия были повреждены три квартиры.
Также из-за утечки бытового газа произошел взрыв в многоквартирном доме в Курске. По предварительной информации, пострадал 24-летний местный житель.