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00:31

Происшествия

Крупный пожар возник на складке в Екатеринбурге

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Четырехэтажное здание склада загорелось на улице Монтажников в Екатеринбурге, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Свердловской области.

Площадь пожара составила 3500 квадратных метров. Пожарным удалось локализовать огонь. Частично обрушилась кровля здания.

К ликвидации возгорания привлечены свыше 70 сотрудников МЧС и 30 единиц спецтехники. Дополнительно были задействованы два пожарных поезда.

Ранее возгорание с частичным обрушением произошло в многоквартирном доме в Саратовской области. В результате происшествия были повреждены три квартиры.

Также из-за утечки бытового газа произошел взрыв в многоквартирном доме в Курске. По предварительной информации, пострадал 24-летний местный житель.

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