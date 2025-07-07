Взрыв газа произошел в доме в Курске

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Взрыв произошел из-за утечки бытового газа в многоквартирном доме на улице Марата в Курске. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

По предварительным данным, пострадал 24-летний мужчина. Он получил поверхностные ожоги, врачи везут его в больницу.

Как уточнил глава региона, в здании обрушились часть стены и балкон. На месте ЧП работают сотрудники МЧС России и правоохранители. Также по поручению Хинштейна туда выехал исполняющий обязанности главы Курска, врио министра здравоохранения Курской области. Территория оцеплена, ситуация находится на контроле, добавил он.

В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону ТАСС рассказали, что причины случившегося в настоящий момент уточняются. В свою очередь, представители областной прокуратуры пояснили в беседе с РИА Новости, что взрыв газовоздушной смеси произошел в одной из квартир дома.

"Устанавливаем все обстоятельства случившегося, соблюдение жилищных прав жильцов. Эти вопросы находятся на контроле прокуратуры", – добавили там.

Ранее возгорание с частичным обрушением на этаже произошло в многоквартирном доме в Ершове Саратовской области. В результате пожара повреждены три квартиры, о пострадавших информация не поступала.

Прокуратура Ершовского района организовала проверку по факту взрыва газовоздушной смеси. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.