07 июля, 17:24Происшествия
Взрыв газа произошел в доме в Курске
Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"
Взрыв произошел из-за утечки бытового газа в многоквартирном доме на улице Марата в Курске. Об этом в телеграм-канале сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
По предварительным данным, пострадал 24-летний мужчина. Он получил поверхностные ожоги, врачи везут его в больницу.
Как уточнил глава региона, в здании обрушились часть стены и балкон. На месте ЧП работают сотрудники МЧС России и правоохранители. Также по поручению Хинштейна туда выехал исполняющий обязанности главы Курска, врио министра здравоохранения Курской области. Территория оцеплена, ситуация находится на контроле, добавил он.
В пресс-службе следственного управления СК РФ по региону ТАСС рассказали, что причины случившегося в настоящий момент уточняются. В свою очередь, представители областной прокуратуры пояснили в беседе с РИА Новости, что взрыв газовоздушной смеси произошел в одной из квартир дома.
"Устанавливаем все обстоятельства случившегося, соблюдение жилищных прав жильцов. Эти вопросы находятся на контроле прокуратуры", – добавили там.
Ранее возгорание с частичным обрушением на этаже произошло в многоквартирном доме в Ершове Саратовской области. В результате пожара повреждены три квартиры, о пострадавших информация не поступала.
Прокуратура Ершовского района организовала проверку по факту взрыва газовоздушной смеси. Кроме того, следователи возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Новости регионов: взрыв произошел в пятиэтажке в Саратовской области