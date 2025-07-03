Хлопок газа, предварительно, произошел в пятиэтажном доме в Биробиджане

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Хлопок газа, предварительно, произошел в многоэтажном жилом доме в Биробиджане, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Инцидент случился на Набережной улице. К месту ЧП уже направляются бригады пожарных МЧС России. Им предстоит в том числе выяснить, есть ли пострадавшие.

Как уточнили в ведомстве, здание, в котором произошло происшествие, представляет собой панельный пятиэтажный дом с газоснабжением.

Ранее взрыв газа произошел в многоэтажном доме в Ставрополе. В результате ЧП пострадали три человека, среди которых был ребенок.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело, прокуратура Ставрополья организовала проверку для оценки исполнения требований закона в сфере ЖКХ. Все собственники пострадавших квартир и автомобилей получили материальную помощь.

