Режим ЧС введен в Ставрополе после взрыва газа

Фото: телеграм-канал "МЧС Ставропольского края"

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) введен в Ставрополе после взрыва газа в многоэтажном доме, который расположен на улице Тухачевского. Об этом сообщил глава города Иван Ульянченко в своем телеграм-канале после заседания оперштаба.

В настоящее время жильцы, которые проживали в трех подъездах поврежденного жилого дома, эвакуированы. В связи с этим глава Ставрополя поручил расселить всех тех, кому понадобится жилье, в гостиницы и предоставить им все необходимое.

Убирать территорию, по словам Ульянченко, сотрудники коммунальных служб начнут после того, как им поступит соответствующее разрешение от оперслужб. При этом восстановительные работы подрядчик начнет уже во второй половине дня среды, 21 мая. Однако для этого тоже нужно получить разрешение, уточнил глава города.

Ульянченко заявил, что в рамках работ будут восстановлены выбитые окна и двери. На это специалистам выделено три дня. Квартиры, которые были полностью повреждены, будут приведены в порядок в течение двух недель.

Кроме того, как заявил глава Ставрополя, все собственники пострадавших квартир и автомобилей получат материальную помощь. При этом в пресс-службе ГУ МЧС по региону ТАСС уточнили, что повреждены в результате взрыва оказались 50 машин и 5 квартир.

В свою очередь, губернатор края Владимир Владимиров в своем телеграм-канале призвал оперативно завершить обследование конструкций дома.

"Мы должны убедиться в том, что он безопасен и готов к возвращению людей. Пока для жителей подъезда организовано временное размещение", – заявил он.

Инцидент произошел утром 21 мая в квартире, которая расположена на верхнем этаже жилого дома в Ставрополе. По предварительным данным, взорвался газовый котел. После этого произошел пожар, который был оперативно ликвидирован.

В результате ЧП пострадали три человека: женщина, состояние которой оценивается как средней степени тяжести, и еще двое граждан, в число которых входит ребенок. Состояние последних удовлетворительное, поэтому им оказывается амбулаторная помощь.

Следователи возбудили уголовное дело по факту произошедшего по статьям "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Кроме того, прокуратура Ставрополья начала проверку, в рамках которой даст оценку исполнения требований закона в сфере ЖКХ, в том числе при техобслуживании газового оборудования.

