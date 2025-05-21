Момент взрыва в Ставрополе попал на видео

Видео: телеграм-канал Baza

Момент взрыва в квартире, расположенной на верхнем этаже многоквартирного дома в Ставрополе, попал на видео. Кадры опубликованы в телеграм-канале Baza.

Инцидент произошел утром 21 мая. В квартире взорвался бытовой газ, после чего там также начался пожар, который удалось оперативно потушить.

Взрывная волна также повредила соседний дом и десятки машин. В соседнем здании оказались повреждены стены, балконы на четырех этажах, также в доме выбиты стекла.

В результате случившегося пострадали три человека: женщина, состояние которой оценивается как средней степени тяжести, а также двое граждан, в том числе ребенок. Состояние последних удовлетворительное, поэтому им оказывается амбулаторная помощь.

Дом после взрыва газа был оперативно отключен от коммуникаций. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в ближайшее время специалисты осмотрят здание, чтобы распланировать работы по восстановлению здания.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В свою очередь, прокуратура Ставрополья начала проверку по факту ЧП. Ведомство даст оценку исполнения требований закона в сфере ЖКХ, в том числе при техобслуживании газового оборудования.