21 мая, 10:32Происшествия
Момент взрыва в Ставрополе попал на видео
Инцидент произошел утром 21 мая. В квартире взорвался бытовой газ, после чего там также начался пожар, который удалось оперативно потушить.
Взрывная волна также повредила соседний дом и десятки машин. В соседнем здании оказались повреждены стены, балконы на четырех этажах, также в доме выбиты стекла.
В результате случившегося пострадали три человека: женщина, состояние которой оценивается как средней степени тяжести, а также двое граждан, в том числе ребенок. Состояние последних удовлетворительное, поэтому им оказывается амбулаторная помощь.
Дом после взрыва газа был оперативно отключен от коммуникаций. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в ближайшее время специалисты осмотрят здание, чтобы распланировать работы по восстановлению здания.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьям "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
В свою очередь, прокуратура Ставрополья начала проверку по факту ЧП. Ведомство даст оценку исполнения требований закона в сфере ЖКХ, в том числе при техобслуживании газового оборудования.
Новости регионов: взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ставрополе