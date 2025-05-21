Дело возбуждено по факту взрыва газа в жилом доме в Ставрополе

Фото: телеграм-канал "МЧС Ставропольского края"

Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По данным ведомства, дело было заведено по статьям "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Сейчас на месте произошедшего задействована следственно-оперативная группа, которая проводит мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Также сотрудники регионального СК назначили необходимые экспертизы.

К месту ЧП уже направился исполняющий обязанности руководителя регионального СК Владимир Хорольский, который будет координировать работу следователей и криминалистов, а также оперативных служб.

Утром 21 мая в квартире, которая расположена на верхнем этаже многоквартирного дома в Ставрополе, взорвался бытовой газ. После этого произошел пожар, который удалось оперативно потушить.

В результате случившегося пострадали три человека: женщина, состояние которой оценивается как средней степени тяжести, а также двое граждан, в том числе ребенок. Состояние последних удовлетворительное, поэтому им оказывается амбулаторная помощь.

Дом после взрыва газа был оперативно отключен от коммуникаций. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в ближайшее время специалисты осмотрят здание, чтобы распланировать работы по восстановлению здания.

В свою очередь, прокуратура Ставрополья начала проверку по факту ЧП. Ведомство даст оценку исполнения требований закона в сфере ЖКХ, в том числе при техобслуживании газового оборудования.

