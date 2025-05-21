21 мая, 09:05Происшествия
Дело возбуждено по факту взрыва газа в жилом доме в Ставрополе
Фото: телеграм-канал "МЧС Ставропольского края"
Следователи возбудили уголовное дело по факту взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Ставрополе. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.
По данным ведомства, дело было заведено по статьям "Умышленные уничтожение или повреждение имущества" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Сейчас на месте произошедшего задействована следственно-оперативная группа, которая проводит мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося. Также сотрудники регионального СК назначили необходимые экспертизы.
К месту ЧП уже направился исполняющий обязанности руководителя регионального СК Владимир Хорольский, который будет координировать работу следователей и криминалистов, а также оперативных служб.
Утром 21 мая в квартире, которая расположена на верхнем этаже многоквартирного дома в Ставрополе, взорвался бытовой газ. После этого произошел пожар, который удалось оперативно потушить.
В результате случившегося пострадали три человека: женщина, состояние которой оценивается как средней степени тяжести, а также двое граждан, в том числе ребенок. Состояние последних удовлетворительное, поэтому им оказывается амбулаторная помощь.
Дом после взрыва газа был оперативно отключен от коммуникаций. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что в ближайшее время специалисты осмотрят здание, чтобы распланировать работы по восстановлению здания.
В свою очередь, прокуратура Ставрополья начала проверку по факту ЧП. Ведомство даст оценку исполнения требований закона в сфере ЖКХ, в том числе при техобслуживании газового оборудования.
Новости регионов: взрыв бытового газа произошел в жилом доме в Ставрополе