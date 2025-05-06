Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Свердловской области

Фото: телеграм-канал "МЧС Свердловской области"

Взрыв газовоздушной смеси без последующего горения произошел в многоквартирном доме в поселке Буланаш Свердловской области. В результате один человек госпитализирован, еще 72 были эвакуированы, сообщает пресс-служба МЧС по региону.

Из-за взрыва в жилом пятиэтажном доме были повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда. Прибывшие спасатели эвакуировали 72 человека, в том числе 30 детей. Еще 24 человека покинули дом самостоятельно. Госпитализирован один взрослый.

В местной школе был развернут оперативный пункт временного размещения для жильцов дома. После осмотра несущих конструкций здания специалисты примут решение о возвращении людей в неповрежденные квартиры. Причины произошедшего выясняются.

Ранее взрыв газовоздушной смеси произошел в котельной во Владимирской области. Причиной названо нарушение технологического процесса (розжиг газовой горелки газового котла) без последующего горения.

Также ранее взрыв прогремел в многоквартирном доме на юго-западе Москвы. После этого начался пожар. В доме произошло частичное обрушение перекрытий между 8-м и 9-м этажами.