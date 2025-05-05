Глава СК запросил доклад о ходе расследования пожара на улице Генерала Тюленева

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту пожара в квартире на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Доклад со всеми деталями, включая уже выясненные обстоятельства, должен представить и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Москве Виталий Саксин. Исполнение поручения находится под контролем центрального аппарата ведомства.

Пожар в жилом доме на улице Генерала Тюленева начался после взрыва вечером 4 мая. Из-за этого между 8-м и 9-м этажами частично обрушились перекрытия. Огонь же распространился на 100 квадратов, после чего его удалось потушить.

В результате ЧП, по данным СМИ, пострадали 13 человек, из которых трое погибли. Одного из раненых доставили в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, где в настоящее время врачи борются за его жизнь.

Вероятной причиной взрыва названа утечка бытового газа. Однако точные обстоятельства будут выяснены после проведения ряда экспертиз, включая пожарно-техническую.