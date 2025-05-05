Показатель нормы вредных веществ не превышен после пожара на юго-западе Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Содержание загрязняющих веществ в воздухе не превышает норму после пожара на юго-западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

По данным ведомства, специалисты лаборатории ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" провели отбор проб в трех точках с подветренной стороны, в том числе у ближайшего дома, который находится в 75 метрах от места возгорания.

При этом, как сообщили РИА Новости, дом, где произошел пожар, до сих пор огорожен. На месте происшествия работает штаб, который занимается ликвидацией последствий ЧП, а также задействованы экстренные службы. Вместе с этим жильцы покидают территорию с вещами.

Взрыв в жилом доме, который расположен на улице Генерала Тюленева, произошел вечером 4 мая. Из-за случившегося между 8-м и 9-м этажами частично обрушились перекрытия, а также возник пожар, площадь которого составила 100 квадратных метро. Сотрудники МЧС смогли спустя время потушить возгорание.

В результате ЧП пострадали 13 человек, в том числе двое детей. Еще три человека погибли, уточнили СМИ.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. В свою очередь, столичная прокуратура взяла на контроль установление причин пожара и соблюдение жилищных прав граждан. По предварительным данным, причиной взрыва могла стать утечка бытового газа.

