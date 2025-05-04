РИА Новости: число пострадавших в ЧП в доме на юго-западе Москвы выросло до 13

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

В результате ЧП в жилом доме на юго-западе Москвы пострадали 13 человек. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Кроме того, над поврежденной частью многоквартирного дома частично обрушилась кровля, утверждают журналисты. При этом в соседних с эпицентром возгорания квартирах продолжают работать спасатели.

Взрыв с последующим пожаром в доме на улице Генерала Тюленева произошел вечером 4 мая. После этого между 8 и 9 этажами здания частично обрушились перекрытия. Площадь возгорания достигла 100 квадратных метров, но затем спасателям удалось ликвидировать открытое горение, а позже и полностью потушить пожар.

По официальным данным, в результате ЧП пострадали как минимум пять человек, среди них двое детей. Еще два человека погибли. Эвакуированных жильцов разместили в пункте временного размещения в школе № 1532. После произошедшего было возбуждено уголовное дело.

