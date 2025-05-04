Собянин: оперативные службы работают на месте пожара на юго-западе Москвы

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На месте пожара на юго-западе Москвы работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы и медики. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

"Сегодня в городе произошло происшествие – пожар в квартире на улице Генерала Тюленева", – отметил градоначальник.

Пострадавшим уже оказывается вся необходимая помощь. При этом причины ЧП уже устанавливаются, уточнил мэр Москвы.

Взрыв прогремел в жилом доме на юго-западе столицы вечером 4 мая. Затем в квартире на 9 этаже начался пожар, а также произошло частичное обрушение перекрытий между 8 и 9 этажами.

На месте инцидента работают 60 специалистов и 20 единиц спецтехники. Инцидентом заинтересовались в столичной прокуратуре, в которой организовали процессуальную проверку. Также следователи СКР начали свою доследственную проверку. По данным СМИ, в результате ЧП погибли два человека.

