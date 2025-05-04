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04 мая, 21:52

Происшествия

Два человека погибли в результате ЧП в доме на юго-западе Москвы

Фото: ТАСС/Илья Зорин

Два человека погибли в результате ЧП в жилом доме на улице Генерала Тюленева на юго-западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

"Силами пожарных спасен один человек. На балконе девятого этажа обнаружены двое погибших", – сообщили в ведомстве.

Вечером 4 мая в многоквартирном доме на улице Генерала Тюленева произошел взрыв и начался пожар. По информации МЧС, загорелись 2 квартиры на 8-м и 9-м этажах, а после обрушились перекрытия между этими этажами.

На месте пожара на юго-западе Москвы работают пожарно-спасательные подразделения, городские службы и медики. По словам Сергея Собянина, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь, а причины ЧП устанавливаются.

В Следственном комитете начали доследственную проверку по факту происшествия. Также прокуратура взяла под контроль установление причин пожара в многоквартирном доме на юго-западе Москвы.

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