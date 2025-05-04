ТАСС: взрыв прогремел в жилом доме на юго-западе Москвы

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Взрыв прогремел в многоквартирном доме на юго-западе Москвы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Генерала Тюленева. После этого в квартире на девятом этаже жилого дома начался пожар. Кроме того, в доме произошло частичное обрушение перекрытий между 8 и 9 этажами. После произошедшего из подъезда дома начали эвакуировать жильцов, отметил собеседник СМИ.

На место ЧП уже прибыли столичные пожарные, сообщили в МЧС Москвы. Пожарные расчеты направлены на установление источника возгорания и спасение людей. Дальнейшая информация уточняется, добавили в пресс-службе.

Ранее в поселке Грибки в подмосковных Мытищах загорелся склад. В итоге площадь возгорания составила 1,8 тысячи квадратных метров. На месте происшествия работали 54 сотрудника и 17 единиц спецтехники. Пожарным удалось локализовать возгорание. О пострадавших не сообщалось.

Чуть ранее хлопок произошел на заводе "Вторалюминьпродукт" на 2-й Вольской улице в Москве. Причиной стал технологический процесс. В ходе технического запуска шредерной установки произошел кратковременный выброс пыли из системы очистки. Однако инцидент не повлиял на работу оборудования.

