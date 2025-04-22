Фото: телеграм-канал SHOT

Взрыв произошел в Киржачском районе Владимирской области, сообщил губернатор региона Александр Авдеев в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что в настоящее время на месте ЧП работают ответственные службы. При этом Авдеев воздержался от более подробных комментариев, заверив, что информация будет опубликована позже.

Губернатор призвал журналистов, блогеров, а также жителей области не распространять какие-либо сведения о случившемся до поступления проверенных официальных данных в целях безопасности и соблюдения областного законодательства.

"За нарушение действующих запретов предусмотрен штраф", – заключил он.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу районной ЕДДС пишет, что после взрыва началась эвакуация жителей поселка Барсово. Горожан перевозят в школы № 6 и 7, находящиеся в соседнем поселке Красный Октябрь. По данным администрации Киржачского района, эвакуацию также проводят в Мирном.

Другой взрыв ранее наблюдался на заводе "Вторалюминьпродукт", расположенном на юго-востоке Москвы. ЧП случилось при техническом запуске шредера – произошел кратковременный выброс пыли из системы очистки. Пожара не последовало, пострадавших не было.

До этого три человека погибли при взрыве цистерны с топливом на ГНС в чеченском селе Новотерском. При этом хлопок газа произошел без возгорания. По факту инцидента возбуждено дело о нарушении требований промышленной безопасности.

