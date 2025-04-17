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Новости

17 апреля, 12:15

Происшествия

Взрыв произошел на заводе на юго-востоке Москвы при запуске шредера

Взрыв произошел на заводе на юго-востоке Москвы при запуске шредера

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На юго-востоке Москвы произошел взрыв на заводе "Вторалюминьпродукт". ЧП случилось при техническом запуске шредера – произошел кратковременный выброс пыли из системы очистки. Пожара не последовало, пострадавших нет.

Как уточнила руководитель по маркетингу и связям с общественностью предприятия Елена Михайлюк, инцидент не повлиял на работу оборудования – установка функционирует в штатном режиме.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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