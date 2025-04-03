03 апреля, 20:52 (обновлено 03.04.2025 21:44)Происшествия
Огонь вспыхнул на Павелецкой площади в Москве
Как уточнили в ведомстве, возгорание произошло в ресторане "Фергана". По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание вентиляционных коробов. Пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров.
"До прибытия подразделений на месте люди самостоятельно покинули здание", – говорится в сообщении.
В МЧС добавили, что в результате пожара никто не пострадал. К тушению были привлечены 29 огнеборцев и семь единиц техники.
В связи с пожаром столичный Дептранс предупреждал водителей о перекрытии движения по Кожевнической улице. В настоящий момент оно восстановлено. На месте происшествия работали сотрудники оперативных служб, которые уточняли обстоятельства ЧП.
Ранее два человека пострадали при пожаре в доме на Люблинской улице в Москве. Огонь охватил личные вещи и мебель. Сотрудники экстренных служб оперативно эвакуировали жильцов и ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров.
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