Огонь вспыхнул на Павелецкой площади в Москве

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В доме 1 на Павелецкой площади в Москве произошел пожар, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичное МЧС.

Как уточнили в ведомстве, возгорание произошло в ресторане "Фергана". По прибытии пожарно-спасательных подразделений происходило загорание вентиляционных коробов. Пожар был ликвидирован на площади 20 квадратных метров.

"До прибытия подразделений на месте люди самостоятельно покинули здание", – говорится в сообщении.

В МЧС добавили, что в результате пожара никто не пострадал. К тушению были привлечены 29 огнеборцев и семь единиц техники.

В связи с пожаром столичный Дептранс предупреждал водителей о перекрытии движения по Кожевнической улице. В настоящий момент оно восстановлено. На месте происшествия работали сотрудники оперативных служб, которые уточняли обстоятельства ЧП.

Ранее два человека пострадали при пожаре в доме на Люблинской улице в Москве. Огонь охватил личные вещи и мебель. Сотрудники экстренных служб оперативно эвакуировали жильцов и ликвидировали возгорание на площади 20 квадратных метров.