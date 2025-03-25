Два человека пострадали при пожаре на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Два человека пострадали при пожаре в доме на Люблинской улице в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС России.

По данным ведомства, в квартире на 5-м этаже загорелись личные вещи и мебель. Прибывшие на место ЧП спасатели эвакуировали жильцов и потушили возгорание на площади 20 квадратных метров.

В МЧС напомнили, что не следует перегружать сеть и пользоваться поврежденными электроприборами. Граждан призвали использовать исправные розетки и удлинители, а также установить дома пожарный извещатель.

Ранее пожар вспыхнул в здании гостиничного комплекса с апартаментами по улице Тимура Фрунзе в Москве. СМИ писали, что дым было видно во многих районах города. В связи с возгоранием по участку указанной улицы было перекрыто движение.

Спустя время специалисты смогли локализовать и ликвидировать пожар. На месте происшествия работали около 70 человек и 20 единиц техники.