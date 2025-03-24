Пожар произошел в здании центре Москвы

Пожар произошел в здании гостиничного комплекса с апартаментами по улице Тимура Фрунзе в центре Москвы, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сведений о пострадавших не поступало, уточнили в ведомстве, добавив, что на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

В свою очередь, источник ТАСС из оперативных служб уточнил, что площадь пожара составляет 100 квадратных метров. По его словам, дым от пожара виден во многих районах центра города, включая Арбат, Бульварное кольцо, Фрунзенскую набережную, а также район министерства иностранных дел.



Под контроль установление обстоятельств и причин ЧП уже взяла прокуратура Центрального административного округа, сообщили в телеграм-канале столичной прокуратуры. Сотрудники надзорного ведомства также следят за соблюдением жилищных прав граждан, а также за ходом и результатами процессуальной проверки.

"На месте работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует прокурор округа Олег Кудрявцев", – добавили там.

Вместе с тем в столичном Дептрансе в связи с пожаром предупредили о перекрытии движения по улице Тимура Фрунзе от улицы Зубовской до улицы Тимура Фрунзе, дома 11, строения 7. Также ограничения коснулись улицы Россолимо на участке от улицы Льва Толстого до улицы Тимура Фрунзе.

Более того, из-за затруднения движения по Зубовской улице занята только одна полоса из трех, в связи с чем транспортное ведомство рекомендовало водителям выбирать пути объезда.

Ранее в подмосковной Кашире загорелся бункер. Пожар в цеху, расположенном на улице Ильича, удалось локализовать на площади 920 квадратных метров, а затем полностью ликвидировать. В результате никто не пострадал.

До этого пожар произошел в кафе на Ладожской улице в Москве. Огонь охватил обрешетник кровли одноэтажного здания. До прибытия пожарно-спасательных подразделений заведение самостоятельно покинули 30 человек, никто из них не пострадал.

