Бункер с мукой загорелся в подмосковной Кашире

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС России тушат бункер с мукой в подмосковной Кашире. Цех загорелся на улице Ильича, сообщила пресс-служба ведомства.

Пожар удалось локализовать на площади 920 квадратных метров. По предварительной информации, в результате возгорания никто не пострадал.

Уточняется, что к тушению были привлечены 35 огнеборцев и 11 единиц техники.

Ранее пожар произошел в кафе на Ладожской улице в Москве. Огонь охватил обрешетник кровли одноэтажного здания. До прибытия пожарно-спасательных подразделений заведение самостоятельно покинули 30 человек, никто из них не пострадал.