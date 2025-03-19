Пять человек спасены из пожара в административном знании на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожарные спасли пять человек из загоревшегося административного здания на улице Амурской в Москве, один человек погиб. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Москве в телеграм-канале.

"На втором этаже административного знания на улице Амурской произошло возгорание личных вещей и мебели. С помощью спасустройств с третьего этажа огнеборцы спасли пять человек", – указано в сообщении.

В ведомстве добавили, что один человек погиб. Возгорание было ликвидировано на площади 20 квадратных метров.

Ранее три человека были спасены из пожара на юге Москвы. Инцидент произошел в квартире на седьмом этаже дома на улице Садовники. Возгорание на площади 20 квадратных метров ликвидировали 16 сотрудников МЧС при помощи пяти единиц техники. Один человек погиб.

Между тем производственно-офисное здание загорелось в деревне Милюково в ТиНАО. Огонь вспыхнул на втором этаже здания и распространился на площади в 300 квадратных метров. Позже возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.

