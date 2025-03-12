Короткое замыкание могло стать причиной пожара в Центральном детском магазине

Фото: Москва 24

Короткое замыкание, предварительно, стало причиной пожара в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

При этом отмечается, что в ходе пожарно-технической экспертизы специалисты изучат все версии произошедшего.

Пожар в витрине ЦДМ произошел в среду, 12 марта. По информации МЧС, до прибытия пожарных здание самостоятельно покинули 100 человек.

Вскоре огнеборцам удалось ликвидировать возгорание на площади 2 квадратных метров. В результате инцидента пострадавших нет.