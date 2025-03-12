12 марта, 18:16Происшествия
Короткое замыкание могло стать причиной пожара в Центральном детском магазине
Фото: Москва 24
Короткое замыкание, предварительно, стало причиной пожара в Центральном детском магазине (ЦДМ) в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
При этом отмечается, что в ходе пожарно-технической экспертизы специалисты изучат все версии произошедшего.
Пожар в витрине ЦДМ произошел в среду, 12 марта. По информации МЧС, до прибытия пожарных здание самостоятельно покинули 100 человек.
Вскоре огнеборцам удалось ликвидировать возгорание на площади 2 квадратных метров. В результате инцидента пострадавших нет.
Пожар произошел в здании "Детского мира" на Лубянке