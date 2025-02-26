На севере Москвы эвакуированы 15 человек из-за возгорания в салоне красоты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В салоне красоты в столичном районе Сокол произошло возгорание, эвакуированы 15 человек. Об этом сообщает МЧС РФ в своем телеграм-канале.

"На Ленинградском проспекте загорелся салон красоты. Помещение располагалось на первом этаже девятиэтажки. Сотрудники МЧС России спасли троих жильцов дома, включая ребенка", – рассказали в ведомстве.

Возгорание удалось ликвидировать на площади 40 квадратных метров. В результате пострадавших нет.

Ранее спасатели эвакуировали девять человек из жилого дома на улице Вавилова, где произошло возгорание на площади в 20 "квадратов". Всех передали врачам. На месте были задействованы 39 специалистов МЧС и 10 единиц спецтехники. В результате пожар удалось потушить.

