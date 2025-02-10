Пять человек спасены из пожара на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Сотрудники МЧС РФ спасли пять человек в ходе пожара на западе Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС.

В ведомстве уточнили, что личные вещи и мебель загорелись в квартире, расположенной на 4-м этаже пятиэтажного дома на Кременчугской улице. В результате пожарные вывели на улицу пятерых человек, включая ребенка.

Возгорание было ликвидировано на площади в 5 квадратных метров.

Ранее спасатели вывели из другого жилого дома на улице Вавилова еще 9 человек. Все спасенные были переданы врачам. На месте инцидента работали 39 специалистов МЧС и 10 единиц спецтехники. В результате возгорание удалось ликвидировать на площади в 20 "квадратов".

