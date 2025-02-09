Пожар в банном комплексе в Химках полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар в банном комплексе в подмосковных Химках полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Баня с мансардой, расположенная на Железнодорожной улице города, загорелась 9 февраля. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Для тушения пожара привлекались 28 человек и 7 единиц пожарной техники.

Позже специалистам удалось локализовать возгорание. О пострадавших не сообщалось.

