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09 февраля, 20:55

Происшествия

Пожар в банном комплексе в Химках полностью ликвидирован

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Пожар в банном комплексе в подмосковных Химках полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС РФ.

Баня с мансардой, расположенная на Железнодорожной улице города, загорелась 9 февраля. Огонь охватил площадь в 100 квадратных метров. Для тушения пожара привлекались 28 человек и 7 единиц пожарной техники.

Позже специалистам удалось локализовать возгорание. О пострадавших не сообщалось.

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