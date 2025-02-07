Четыре человека погибли в результате пожара в Перми

Четыре человека погибли в результате пожара в жилом доме на улице Болотной в Перми, сообщает МЧС России в телеграм-канале

По приезде на место возгорания сотрудники МЧС вынесли из дома с пристройкой двух женщин 25 и 50 лет, 5-летнего мальчика и 8-летнюю девочку. За жизнь последней боролись врачи, но она скончалась. Как уточняет ведомство, погибшими были мать с сыном и свекровь с дочерью.

Сначала 54 специалиста при помощи 19 единиц техники локализовали пожар. Примерно через 20 минут возгорание удалось полностью потушить. На месте также работали дознаватель и психолог МЧС.

Ранее из Московского открытого студенческого театра ("МОСТ") на Новинском бульваре эвакуировались 14 человек из-за пожара. Возгорание произошло в бойлерном помещении на минус втором этаже административного здания. Пожар потушили на 2 квадратных метрах.