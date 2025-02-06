Пожар охватил многоэтажку в одном из кварталов Нью-Йорка

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Пожар произошел в квартале Гарлем в американском Нью-Йорке. Уровень опасности оценивается в три балла, передает телеканал Fox 5 New York

По данным СМИ, возгорание началось в многоэтажном здании недалеко от Западной 139-й улицы и бульвара Адама Клейтона Пауэлла. На месте ЧП работают несколько расчетов городской пожарной охраны.

Ранее из Московского открытого студенческого театра на Новинском бульваре из-за пожара эвакуировались 14 человек. Возгорание зафиксировали в бойлерном помещении на минус втором этаже административного здания.

Огонь, распространившийся на два квадратных метра, потушили. Для этого задействовали 34 специалиста и 10 единиц техники. В результате ЧП никто не пострадал.