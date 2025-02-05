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05 февраля, 07:15

Происшествия

Новости регионов: во Владимирской области произошел пожар в частном жилом доме

Новости регионов: во Владимирской области произошел пожар в частном жилом доме

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Во Владимирской области произошел пожар в частном жилом доме, где проживает многодетная семья. На момент возгорания в нем находились мама с двумя детьми. Один из них поджег мусор на веранде. Огонь начал быстро распространяться. Трагедии удалось избежать только благодаря специальным извещателям. Приборы громким звуком среагировали на дым. Сигнал тревоги услышала мама, после чего с детьми выбралась из дома. Пожар потушили прибывшие сотрудники МЧС, при этом пламя успело распространиться почти на 200 квадратных метров.

С наступлением холодов на Байкале участились случаи, когда рыбаки выезжают на лед и топят свои машины. Одну из них обнаружили местные жители в Кабанском районе. Судя по кадрам, автомобиль лишь частично ушел под воду. При этом водитель даже не попытался спасти его.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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