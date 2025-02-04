Ангар по производству полиэтилена загорелся в Екатеринбурге на 2 400 "квадратах"

Фото: МЧС России

Под Екатеринбургом произошло возгорание ангара по производству полиэтилена на площади 2 400 квадратных метров. Пожар был локализован, сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области в телеграм-канале.

"Возгорание произошло в поселке Полеводство на улице Трактористов. Благодаря усилиям (сотрудников МЧС. – Прим. ред.) удалось не допустить распространения огня на соседние строения и локализовать пожар", – указано в сообщении.

Информации о пострадавших не поступало, для мониторинга обстановки на месте пожара задействован беспилотник. С огнем борются 50 пожарных и 17 единиц спецтехники.

Ранее на западе Москвы горело строящееся трехэтажное здание. На первом этаже объекта полыхали строительные материалы и пенопласт. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Спустя некоторое время пожарные смогли ликвидировать огонь. Уточнялось, что в результате пожара никто не пострадал.