Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Пожар на складе в подмосковном Клину полностью потушен, сообщает МЧС России в телеграм-канале.

Представитель ведомства рассказал ТАСС, что причины произошедшего устанавливаются.

О возгорании в здании склада на Волоколамском шоссе стало известно днем 23 января. По предварительной информации, пострадавших нет.

Спустя время МЧС сообщило, что площадь пожара достигла 10 тысяч квадратных метров. К тушению были привлечены около 100 сотрудников ведомства и 30 единиц техники.