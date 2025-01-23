Пожар произошел на складе в подмосковном Клину

Пожар произошел в здании склада на Волоколамском шоссе в подмосковном Клину, передает пресс-служба МЧС России.

К месту ЧП направлены пожарно-спасательные подразделения. По предварительной информации, пострадавших нет.

Накануне возгорание наблюдалось в административном здании на северо-востоке Москвы. Огонь вспыхнул по адресу Хибинский проезд, дом 3Б, строение 6.

В тушении были задействованы 36 человек личного состава и 14 единиц техники. Во время происшествия людей в здании не было.

Еще одно возгорание произошло ранее в селе Нижняя Иволга в Бурятии. Там загорелся частный дом. В результате пожара погиб 13-летний мальчик. Его мать и 16-летняя сестра были госпитализированы.