Три человека погибли при пожаре в частном доме в Приморье

Фото: телеграм-канал "МЧС Приморского края"

Три человека погибли в результате пожара в частном доме, который был самовольно подключен к электросети в Спасском районе Приморья, сообщила пресс-служба главного управления МЧС по Приморскому краю.

Возгорание произошло около 02:00 по местному времени 19 января. К моменту прибытия пожарных огонь успел полностью охватить крышу дома. Тела троих погибших были обнаружены внутри дома во время тушения. Ими оказались 55-летний мужчина и две женщины, над установлением личности которых работают сотрудники ведомства.

Во время проверки, организованной по факту пожара, удалось установить, что горевший дом самовольно подключили к электросети. Предварительно именно это и стало причиной короткого замыкания электропроводки и возгорания.

Ранее СМИ сообщали, что один человек погиб и еще один пострадал из-за пожара в частном доме в ТиНАО. Возгорание произошло в доме в деревне Харьино, огонь распространился на площади в 150 квадратных метров.

