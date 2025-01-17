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17 января, 22:59

Происшествия

Один человек погиб при взрыве газа в доме в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Нижегородской области"

Один человек погиб в результате взрыва газа в доме в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, всего было эвакуировано 16 граждан, из которых семь человек были спасены и еще один пострадал.

На данный момент пожарным удалось локализовать возгорание на площади 250 квадратных метров. На месте задействованы свыше 70 специалистов и 24 единицы техники.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека". Сотрудники регионального СК РФ, по данным пресс-службы ведомства, работают на месте происшествия, допрашивают свидетелей и выясняют причины происшествия.

О взрыве газа в двухэтажном доме в Нижегородской области стало известно вечером 17 января. В результате произошедшего загорелась крыша и обрушилась межквартирная перегородка.

Министерство здравоохранения Нижегородской области уточнило, что пострадала женщина. Предварительно, она отравилась угарным газом. Ей оказывают помощь.

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