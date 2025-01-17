Газ взорвался в жилом доме Нижегородской области

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Газ взорвался в двухэтажном доме в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

ЧП произошло на улице Огарева в Богородске. По данным МЧС, в результате взрыва газа загорелась крыша и обрушилась межквартирная перегородка. На месте задействованы 16 спасателей и 5 единиц техники.

По информации министерства здравоохранения региона, в результате пострадала женщина. Предварительно, она отравилась угарным газом. Пострадавшей оказывают помощь, передает ТАСС.

Ранее взрыв газа в доме произошел в Малгобекском районе Ингушетии. По предварительной версии, ЧП произошло из-за неисправного газового оборудования. В результате погибла одна женщина и пострадали трое детей 2009, 2011 и 2014 годов рождения.

Было возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".