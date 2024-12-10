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10 декабря, 13:52

Происшествия

Два человека пострадали во время взрыва газа в многоквартирном доме в Махачкале

Фото: телеграм-канал "Голос страны"

Два человека пострадали во время взрыва газа в многоквартирном доме в центре Махачкалы, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Дагестану.

В экстренную службу поступило сообщение о хлопке газовоздушной смеси. Он произошел в квартире на третьем этаже пятиэтажного дома, находящегося на улице Абубакарова.

Уточняется, что в некоторых квартирах дома в результате взрыва выбило стекла. Кроме того, из здания эвакуировали 40 человек.

Ранее взрыв газа в доме произошел в Малгобекском районе Ингушетии. По предварительной версии, инцидент случился из-за неисправного газового оборудования. В результате погибла одна женщина и пострадали трое детей 2009, 2011 и 2014 годов рождения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

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