Машина взорвалась во дворе дома в ЖК "Лайково" в Подмосковье

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Во дворе дома жилого комплекса "Лайково" в Одинцовском районе взорвался легковой автомобиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

На месте работают следователи. Они выясняют обстоятельства инцидента.

Собеседник агентства отметил, что людей в салоне взорвавшейся машины не было, повреждения получил рядом стоящий автомобиль. Предварительная версия случившегося – поджог с последующим воспламенением бензобака.

Ранее один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме на улице Видова в Новороссийске. Из здания эвакуировали 30 человек.

По информации регионального оперативного штаба, после взрыва на четвертом этаже произошел пожар, площадь которого составила 20 "квадратов". Огнеборцам удалось справиться с возгоранием. К тушению привлекли 31 спасателя и 10 единиц спецтехники.