27 ноября, 09:14 (обновлено 27.11.2024 09:53)Происшествия
Машина взорвалась во дворе дома в ЖК "Лайково" в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Говорит и показывает Москва"
Во дворе дома жилого комплекса "Лайково" в Одинцовском районе взорвался легковой автомобиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
На месте работают следователи. Они выясняют обстоятельства инцидента.
Собеседник агентства отметил, что людей в салоне взорвавшейся машины не было, повреждения получил рядом стоящий автомобиль. Предварительная версия случившегося – поджог с последующим воспламенением бензобака.
Ранее один человек пострадал в результате хлопка газа в жилом доме на улице Видова в Новороссийске. Из здания эвакуировали 30 человек.
По информации регионального оперативного штаба, после взрыва на четвертом этаже произошел пожар, площадь которого составила 20 "квадратов". Огнеборцам удалось справиться с возгоранием. К тушению привлекли 31 спасателя и 10 единиц спецтехники.