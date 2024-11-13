Уголовное дело возбуждено в Севастополе после гибели военного при взрыве машины

Фото: телеграм-канал Mash

В Севастополе следователи возбудили уголовное дело о теракте в отношении военного, погибшего при взрыве машины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

"Предварительно установлено, что сегодня в Гагаринском районе Севастополя в результате срабатывания самодельного взрывного устройства, прикрепленного к днищу автомобиля, погиб военнослужащий Вооруженных сил Российской Федерации", – говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что в данный момент устанавливаются все причастные к преступлению лица.

Очевидица происшествия рассказала о необычном запахе после взрыва машины, передает "Московский комсомолец". По словам женщины, запах казался "каким-то химическим". Она также отметила, что водителя взорвавшегося авто откинуло на переднее пассажирское сидение.

"Многие пишут, что машина была припаркована. Он ехал, и во время движения произошел взрыв", – добавила она.

О том, что военнослужащий погиб в результате взрыва автомобиля в Севастополе, стало известно утром 13 ноября. ЧП произошло на улице Тараса Шевченко.

По словам губернатор города Михаила Развожаева, внутри автомобиля находился водитель, его оперативно смогли эвакуировать и передали сотрудникам скорой помощи, но спасти его не удалось. От полученных травм он скончался.