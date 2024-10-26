Дело о теракте возбудили против солдат ВСУ за подрыв автомобиля жителя Курской области

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Уголовное дело о теракте возбуждено в отношении украинских боевиков, взорвавших автомобиль, внутри которого находился мирный житель. Инцидент произошел в Курской области, сообщила пресс-служба военных следственных органов СК России.

Для подрыва украинские боевики использовали дрон, уточнили в ведомстве. В связи с этим против них было возбуждено дело об убийстве, совершенном организованной группой общеопасным способом по мотивам политической и идеологической ненависти, а также об умышленном повреждении чужого имущества, которое привело к значительному ущербу.

Вместе стем военные ВСУ проходят по делу о террористическом акте, а также незаконным приобретении, хранении и ношении оружия и взрывчатых устройств. Им также вменяется незаконное пересечение государственной границы РФ, совершенное организованной группой.

Ранее Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение Василию Бурбе, занимавшему в 2016–2020 годах должность начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины, и Игорю Разинкову, который в 2014–2016 годах являлся первым зампредседателя Службы внешней разведки страны.

По данным следствия, они принимали участие в руководстве так называемой антитеррористической операцией в Донбассе, в результате которой боевики обстреляли населенные пункты ДНР и ЛНР.