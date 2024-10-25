СК РФ заочно обвинил экс-главу военной разведки Украины и бывшего замглавы СВР

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Следственный комитет РФ заочно предъявил обвинение Василию Бурбе, занимавшему в 2016–2020 годах должность начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины, и Игорю Разинкову, который в 2014–2016 годах являлся первым зампредседателя Службы внешней разведки страны, передает телеграм-канале ведомства.

По данным следствия, Бурба и Разинков принимали участие в руководстве так называемой антитеррористической операцией в Донбассе, в результате которой боевики обстреляли населенные пункты ДНР и ЛНР. Это привело к ранению и гибели 189 человек, в том числе 10 детей, а также разрушению 120 объектов гражданской инфраструктуры. Обвиняемые объявлены в розыск.

В свою очередь, председатель СКР Александр Бастрыкин провел оперативное совещание в Луганске. Он заслушал доклады подчиненных о работе по установлению обстоятельств преступлений киевского режима, а также о работе следственных подразделений в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях.

Бастрыкину рассказали о завершении расследования уголовного дела в отношении украинского националиста Богдана Тицкого, причастного к нападению на здание Россотрудничества в Киеве в 2018 году. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения заочно.

Между тем продолжается расследование преступлений украинской стороны против жителей Мариуполя. Перед судом должны предстать военнослужащие 55-й бригады ВСУ Александр Фроликов, Денис Воскобойник и их пятеро сослуживцев. По данным следствия, в 2022 году они обстреляли школу, где велась раздача гуманитарной помощи и находились более 200 человек. В результате двое мирных жителей погибли, а несовершеннолетний получил ранение.

Устанавливаются обстоятельства преступлений иностранных наемников. Бастрыкину доложили, что в суд передали еще ряд уголовных дел в отношении граждан Грузии, Латвии, США, которые за вознаграждение воевали на стороне Украины. Всего завершено расследование 59 дел о наемничестве и вынесено 27 приговоров, в том числе заочно.

Председателю СК России также рассказали о разрешении обращений военнослужащих, проходящих реабилитацию в госпиталях и лечебных учреждениях, а также об оказании гуманитарной помощи подшефным организациям – детским домам и больницам.

Ранее Следственный комитет России заочно предъявил обвинения двум высокопоставленным военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) за преступления, совершенные в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины.

Следователи предъявили обвинения бывшему первому заместителю командующего Нацгвардией Украины Александру Кривенко и бывшему начальнику Главного управления разведки украинского Минобороны Юрию Павлову. В результате их действий погибли и пострадали 132 человека.

Вместе с тем к концу подошло расследование по делу командира 79-й десантно-штурмовой бригады полковника Валерия Курача, обвинение которому также было предъявлено заочно. В 2019 году он приказал артиллерии прицельно обстрелять село Саханка в ДНР, из-за чего погиб мирный житель и были разрушены жилые дома.