СК предъявил обвинения двум высокопоставленным военным ВСУ

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет России заочно предъявил обвинения двум высокопоставленным военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) за преступления, совершенные в отношении мирного населения и российских военнослужащих на территории России и Украины, сообщает пресс-служба ведомства.

Председатель комитета Александр Бастрыкин провел в Луганске совещание штаба по расследованию данных преступлений.

Так, следователи предъявили обвинения бывшему первому заместителю командующего Нацгвардией Украины Александру Кривенко и бывшему начальнику Главного управления разведки украинского Минобороны Юрию Павлову. В результате их действий погибли и пострадали 132 человека. Кроме того, было разрушено и повреждено 87 объектов гражданской инфраструктуры ДНР и ЛНР. Сотрудники СК приступили к их розыску, чтобы в дальнейшем арестовать.

Вместе с тем к концу подошло расследование по делу командира 79-й десантно-штурмовой бригады полковника Валерия Курача, обвинение которому также было предъявлено заочно. В 2019 году он приказал артиллерии прицельно обстрелять село Саханка в ДНР, из-за чего погиб мирный житель и были разрушены жилые дома.

Также завершилось следствие по делу мэра Днепра Бориса Филатова. Он был заочно обвинен в экстремизме по национальному признаку и распространении ложной информации о действиях российских военных.

В настоящее время следователи активно работают над сбором доказательств преступлений, совершенных иностранными наемниками. Так, они закончили расследование дел, возбужденных в отношении француза Рику Аримы и грузина Нодара Петриашвили и Алеко Хецуриани. На стороне ВСУ они участвовали в боях, которые привели к гибели мирных жителей и разрушению гражданских объектов, и получали за это денежное вознаграждение.

Кроме того, в течение двух лет были установлены обстоятельства сотен преступлений украинских военных, которые совершались в отношении жителей Мариуполя в 2022 году. В настоящий период работа по этому направлению продолжается.

Так, следователи закончили расследование дел против участника полка "Азов" (запрещенная в России террористическая и экстремистская организация) Д. Хмелевского, который приказал расстрелять двух мирных людей, и служившего в том же подразделении О. Абдюкова. Он расстрелял из РПГ машину, внутри которой находились мирные жители.

Во время допросов задержанных украинских военных следователи сумели установить новые эпизоды преступлений, которые свидетельствуют о причастности третьего члена "Азова" И. Иванюка к расстрелу в Мариуполе мирного жителя. В настоящее время они проводят с фигурантом следственные действия.

В ходе совещания глава ведомства поручил продолжать расследование преступлений украинских военных против мирных граждан и проводить гуманитарные мероприятия. Кроме того, Бастрыкин вручил следователям ведомственные награды за высокие достижения в службе и посетил Луганскую академию СКР, где проверил ход строительства некоторых объектов и то, насколько учреждение готово к учебному году.

Ранее суд заочно приговорил гражданина США, ветерана морской пехоты Сент-Джона Майкл-Артура к 14 годам лишения свободы за участие в боевых действиях на стороне ВСУ. С февраля 2022 по май 2024 года он выполнял приказы командиров Интернационального легиона и воевал против силовых структур ДНР и российских военных, получая за это денежное вознаграждение.