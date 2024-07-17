МВД объявило в розыск первого замглавы штаба сухопутных войск ВСУ Федорова

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МВД РФ объявило в розыск первого замначальника штаба сухопутных войск ВСУ генерал-майора Игоря Федорова. Об этом сказано в базе данных ведомства.

Уточняется, что Федорова разыскивают по статье Уголовного кодекса РФ, однако по какой именно – не указывается.

Басманный суд Москвы ранее заочно арестовал экс-главу Службы безопасности Украины (СБУ) Валентина Наливайченко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) и секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко по статье "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".

Этот же суд заочно приговорил к 8 годам колонии общего режима журналистку Марию Гессен по делу о распространении фейков о российской армии. Приговор вступит в силу с момента экстрадиции журналистки в Россию или задержания ее на территории РФ.