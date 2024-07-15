Суд Москвы заочно приговорил к 8 годам журналистку Гессен за фейки о ВС РФ

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Басманный суд Москвы заочно приговорил к 8 годам колонии общего режима журналистку Марию Гессен по делу о распространении фейков о российской армии. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

В рамках приговора ее также лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете, сроком на четыре года.

Приговор вступит в силу с момента экстрадиции журналистки в Россию или задержания ее на территории РФ.

В начале декабря 2023 года Гессен объявили в розыск. Против женщины возбудили дело из-за интервью блогеру Юрию Дудю (внесен в реестр иноагентов в РФ), которое опубликовано на YouTube-канале журналиста, где сообщаются недостоверные сведения о якобы преступлениях ВС РФ в Буче Киевской области.

В конце декабря 2023-го суд выносил аналогичный заочный арест сроком на два месяца.