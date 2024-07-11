Суд заочно приговорил Гозмана к 8,5 года колонии по делу о фейках о ВС РФ

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов (Леонид Гозман признан в России иноагентом)

Гагаринский суд Москвы заочно назначил политику Леониду Гозману (признан в РФ иноагентом) 8,5 года колонии по делу о распространении фейков о ВС РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

Кроме того, в материалах дела сказано, что политику запрещено администрировать интернет-ресурсы на протяжении четырех лет. Гозман живет за границей.

О том, что на Гозмана завели дело по статье о фейках против ВС РФ, стало известно в декабре прошлого года. Поводом для этого стали сообщения политика в Telegram и Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещенной) с искажением данных о действиях российской армии в украинской Буче.

Адвокат Гозмана Михаил Бирюков заявил, что политик не считает себя виновным. Он указал на то, что правоохранители собрали слишком мало информации о причастности Гозмана к инкриминируемому преступлению.

